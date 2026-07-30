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Забота о себе
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10:32, 30 июля 2026Забота о себе

Молодой мужчина пожаловался на комок в горле и стал радиоактивным после лечения

Mirror: Немецкий студент стал радиоактивным после лечения редкой болезни сонной артерии
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DC Studio / Designed by Magnific

Проживающий в Швейцарии немецкий студент Бен Вагенманн рассказал, как стал радиоактивным после лечения от сверхредкой болезни сонной артерии. Его историю опубликовало издание Mirror.

По словам 27-летнего Вагенманна, он впервые заметил комок в горле в апреле 2023 года, после того как отправился кататься на лыжах и простудился. Через неделю симптомы улучшились, но опухоль в шее осталась. Когда к ноябрю новообразование не исчезло, мужчина обратился к врачам, и МРТ подтвердило, что у него в шее опухоль размером до шести сантиметров. Ему поставили диагноз — шейная параганглиома в области сонной артерии. Эта злокачественная опухоль, содержащая множество кровеносных сосудов, может сдавливать близлежащие структуры и приводить к затруднению глотания и изменению голоса. Позже врачи обнаружили, что рак распространился на кости, в том числе на позвоночник, ребра и бедро молодого человека.

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В качестве лечения редкой болезни, поражающей одного из 100 тысяч человек, Вагенманну предложили опасную радионуклидную терапию. «Из-за лечения был настолько радиоактивен, что в больничной палате не было душа, потому что каждая капля воды, которую я бы выпил или к которой бы прикоснулся, была бы заражена радиацией. Потом я вернулся домой и еще неделю не мог ни с кем обниматься, спать в одной постели или находиться рядом с беременными или детьми, потому что все еще был радиоактивен», — вспоминает он.

Несколько курсов лечения не избавили Вагенманна от рака, но остановили распространение болезни. Врачи считают, что вылечить его нельзя.

Ранее 31-летняя жительница Великобритании Тиа Дойл едва не умерла из-за редкой смертельно опасной болезни, из-за которой впоследствии ее грудное молоко позеленело. Заболевание вызывало повторяющиеся приступы аллергии.

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