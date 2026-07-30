На Украине предрекли новый ракетный удар

На Украине предупредили о новом ракетном ударе ВС России

Вооруженные силы (ВС) России могут нанести новый ракетный удар по территории Украины. Такое сообщение появилось в Telegram-канале «Инсайдер.UA».

«По Киеву могут снова ударить баллистикой в ближайшее время: ночью было запущено лишь 9 баллистических ракет и 4 "Циркона" из более чем 50 готовых к применению», — сказано в публикации.

В ночь на 30 июля украинская столица подверглась масштабному удару. В Киеве прогремели взрывы, в нескольких районах города вспыхнули пожары. Прилеты ракет наблюдались также в Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Черкасской и Ивано-Франковской областях.

Комментируя мощную ночную атаку, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что важнейшей задачей является защита неба от ракетной угрозы.