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11:50, 30 июля 2026 (обновлено: 11:56, 30 июля 2026)Бывший СССР

На Украине предрекли новый ракетный удар

На Украине предупредили о новом ракетном ударе ВС России
Анастасия Дубова (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России могут нанести новый ракетный удар по территории Украины. Такое сообщение появилось в Telegram-канале «Инсайдер.UA».

«По Киеву могут снова ударить баллистикой в ближайшее время: ночью было запущено лишь 9 баллистических ракет и 4 "Циркона" из более чем 50 готовых к применению», — сказано в публикации.

В ночь на 30 июля украинская столица подверглась масштабному удару. В Киеве прогремели взрывы, в нескольких районах города вспыхнули пожары. Прилеты ракет наблюдались также в Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Черкасской и Ивано-Франковской областях.

Комментируя мощную ночную атаку, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что важнейшей задачей является защита неба от ракетной угрозы.

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