12:34, 12 марта 2026Забота о себе

Молоко кормящей матери позеленело из-за редкой смертельно опасной болезни

Mirror: Молоко кормящей материи Тии Дойл позеленело из-за опасной болезни
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: releon8211 / Shutterstock / Fotodom

31-летняя жительница Великобритании Тиа Дойл едва не умерла из-за редкой смертельно опасной болезни, из-за которой впоследствии ее грудное молоко позеленело. Своей историей она поделилась с изданием Mirror.

По словам Дойл, кормившей тогда грудью трехмесячного сына, примерно в течение недели она чувствовала себя плохо: ее мучали тошнота и диарея, которые то обострялись, то проходили. Молодая мать обратилась к врачу, во время телефонной консультации специалист предположил, что у нее может быть аллергия.

«Неделю спустя я проснулась в четыре утра с сильной болью в животе. Затем мне стало немного жарко, я вспотела, а после мне показалось, что комната начинает проваливаться внутрь. У меня в животе возникло странное ощущение. Я поняла, что происходит что-то действительно плохое», — рассказала она.

Женщина успела набрать номер скорой помощи, но не смогла говорить и потеряла сознание. Британка добавила, что в тот день партнер нашел ее на полу без сознания и вызвал врачей. Женщину госпитализировали, в больнице выяснилось, что у нее редкое иммунологическое заболевание, вызывающее повторяющиеся приступы аллергии, которые могут развиться в любом возрасте без очевидного повода.

Врачи предполагают, что симптомы могут быть вызваны целым рядом факторов, включая прием пищи, физическую нагрузку, условия окружающей среды, эмоциональный стресс или укусы насекомых. Сама Дойл списывает случившееся на стресс и переутомление, связанные с заботой о новорожденном, ведь до появления ребенка у нее было безупречное здоровье.

Вскоре женщину выписали из больницы, однако она обнаружила, что ее грудное молоко позеленело. Специалисты объяснили, что оно приобрело такой оттенок из-за повышения уровня иммуноглобулинов, белых кровяных телец и лейкоцитов — клеток, которые помогают бороться с болезнями.

Оказалось, если вы больны или болеют ваши дети, тело чувствует это и это как бы запускает что-то в организме, из-за чего грудное молоко может менять цвет. Я была в шоке

Тиа Дойл

