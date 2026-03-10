Раскрыто неожиданное свойство жевательной резинки

Врач Мерсер: Жвачка помогает уменьшить симптомы аллергии

Жевательная резинка помогает уменьшить симптомы сезонной аллергии и облегчить дыхание перед сном, считает врач общей практики Тим Мерсер. Неожиданное полезное свойство жвачки он раскрыл The Daily Express.

По словам специалиста, жвачка может быть полезна людям с поллинозом, поскольку стимулирует выработку слюны и частое глотание. Эти процессы помогают очищать носовые проходы и частично выводить аллергены, уменьшая таким образом заложенность носа и облегчая дыхание.

Мерсер отметил, что симптомы аллергии часто усиливаются ночью, поскольку уровень гистамина в организме повышается именно в это время. Кроме того, пыльца может накапливаться на волосах, одежде и постельном белье, из-за чего заложенность носа, чихание и слезящиеся глаза нередко мешают заснуть.

Врач также посоветовала сочетать жевательную резинку с другими методами борьбы с аллергией, например, пить зеленый чай, который обладает антигистаминными и противовоспалительными свойствами, а также избегать алкоголя, способного усиливать аллергические реакции.

