15:32, 5 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали три способа снизить риск гриппа весной

Врач Чахнашвили: Не заболеть гриппом весной поможет соблюдение правил гигиены
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Педиатр, главный врач клиники «Семейная» на Новой Риге Мария Чахнашвили объяснила, как снизить риск заболеть гриппом весной. Три способа сделать это, помимо ежегодной вакцинации, она назвала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказала, что минимизировать риск заболеть поможет соблюдение правил гигиены. Она напомнила, что важно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест, транспорта или контакта с больными людьми. Если возможности сделать это нет, можно использовать антисептики.

«Если вы знаете, что кто-то из вашего окружения уже заболел, старайтесь избегать близкого контакта с этим человеком. Если же избежать встречи невозможно, не стесняйтесь использовать маску», — посоветовала Чахнашвили.

Материалы по теме:
Противовирусные действия Советы медиков о борьбе с опасными инфекциями
Противовирусные действияСоветы медиков о борьбе с опасными инфекциями
23 марта 2021
«Главное — обходиться без паники» Они заразились, но сумели выжить: что переболевшие коронавирусом россияне говорят о себе и о будущем
«Главное — обходиться без паники»Они заразились, но сумели выжить: что переболевшие коронавирусом россияне говорят о себе и о будущем
23 мая 2020

Также специалистка призвала придерживаться принципов здорового образа жизни. Она подчеркнула: снизить риск не только гриппа, но и других инфекций помогают достаточный сон, сбалансированный рацион, регулярная физическая активность и контроль уровня стресса.

Ранее Чахнашвили назвала главные опасности менингита. По ее словам, даже при своевременном лечении это заболевание может оставить после себя серьезные последствия, такие как нарушения слуха, зрения, координации движений и другие неврологические проблемы.

