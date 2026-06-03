Поляки выступили с жестким предложением из-за поступка Зеленского

Жители Хелма и Пшемысля предлагают вернуть Украине полученные от нее звания

Жители польских Хелмы и Пшемысля задумались об отказе от званий «Городов-спасителей», полученных от Украины. Об этом сообщили мэры Якуба Банашека и Войцеха Бакуна в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По их словам, граждане и журналисты обращаются к ним с вопросом, следует ли вернуть Киеву звания в знак протеста и для привлечения международного внимания к действиям украинских властей.

В сообщении подчеркивается, что подобные награды имеют смысл только в том случае, если они основаны на честности, правде и взаимном уважении. «Именно такой и была наша помощь — искренней, честной и бескорыстной», — отметили Банашека и Бакуна.

Польша и Украина крупно поссорились из-за решения президента Украины Владимира Зеленского присвоить элитному подразделению Вооруженных сил страны — отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций — почетного наименования «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). В частности, глава МВД Польши Томаш Семоняк заявил, что Зеленский этими действиями теряет доверие поляков.