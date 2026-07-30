Российские военные схватили подростков на железной дороге

СК: В Смоленской области троих подростков обвинили в покушении на теракт за обещание $4000

В Смоленской области троих несовершеннолетних обвинили в покушении на теракт, за обещание 4000 долларов они согласились повредить оборудование на железной дороге, но были задержаны российскими военнослужащими. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России и предоставили оперативное видео.

На кадрах видны военные следователи, прибывшие в квартиру одного из задержанных для проведения обыска.

По данным следствия, в ноябре 2025 года подростки в мессенджере списались с неизвестными, которые предложили им легкий заработок криптовалюты за поджог оборудования тяговой подстанции электроснабжения железной дороги на территории Смоленской области. Куратор передал им координаты и инструкцию для совершения теракта.

Молодые люди захватили разводной гаечный ключ и четыре полимерные емкости с легковоспламеняющейся жидкостью, после чего отправились к назначенному месту, но там их обнаружили военные, находившиеся на боевом дежурстве, и задержали.

Подростков заключили под стражу. В ходе расследования выяснилось, что один из них пытался завербовать сверстника из Самарской области на сбор координат вышек сотовой связи и их уничтожения, но юноша не поддался на провокации и отказался выполнять преступное поручение.

Ранее сообщалось, что число подростковых преступлений за первое полугодие 2026 года выросло на 10 процентов по сравнению с 2025 годом.