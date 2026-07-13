В России зафиксировали рост числа подростковых преступлений

«Ведомости»: Число подростковых преступлений за полгода выросло на 10%

Число подростковых преступлений за первое полугодие 2026 года выросло на 10 процентов по сравнению с 2025 годом. Рост зафиксировали «Ведомости».

«За первое полугодие 2026 года правоохранительные органы выявили 11 429 несовершеннолетних, совершивших преступления. Это почти на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года... Рост подростковой преступности происходит на фоне общего снижения преступности в России», — говорится в статье.

По данным МВД, в первом полугодии 2026 года было совершено 305 084 преступления, что на четыре процента ниже прошлогодних показателей.

Ранее сообщалось, что трое российских подростков пойдут под суд за теракт.