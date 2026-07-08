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Силовые структуры
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11:49, 8 июля 2026Силовые структуры

Трое российских подростков пойдут под суд за теракт

В Саратовской области осудят троих подростков за теракт
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Саратовской области осудят троих подростков за теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте (СК) России.

Они обвиняются по статьям 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба») и 30, 205 («Покушение на террористический акт») УК РФ.

По данным следствия, в августе 2025 года 15-летний житель Энгельса получил сообщение в мессенджере с предложением совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за деньги. Подросток согласился и убедил двух своих 16-летних друзей присоединиться. В один из дней они подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф на перегоне станций Анисовка — Сазанка. Один из участников снимал происходящее на телефон и отправлял видеозапись куратору, чтобы подтвердить выполнение задания.

Сотрудники ФСБ установили личности и задержали злоумышленников. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела, оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что поджог АЗС в Подмосковье российской школьницей попал на видео.

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