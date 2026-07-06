Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:53, 6 июля 2026Силовые структуры

Поджог АЗС в Подмосковье российской школьницей попал на видео

В Московской области поджог школьницей АЗС попал на видео
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Московской области поджог школьницей АЗС попал на видео. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах с камер наблюдения школьница облила колонку горючей жидкостью, но поджечь ее смогла не первого раза. В момент воспламенения она сама чуть не пострадала, после чего быстро скрылась с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 167 («Попытка умышленного уничтожения или повреждения имущества») и 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным ведомства, 16-летняя девушка вечером 19 июня совершила поджог АЗС в Щелково. В результате одна заправочная колонка выгорела полностью, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что российская школьница подожгла АЗС в Подмосковье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о поражении боеприпасов с ураном под Киевом

    Психологи и психиатры рассказали о самых страшных ментальных заболеваниях

    СВР России обвинила Британию в ударе по Музею обороны Севастополя

    Раскрыты детали о свадебном платье Тейлор Свифт

    В Подмосковье осудят маньяка-убийцу спустя 20 лет после совершения преступлений

    Трамп и Эрдоган обсудят возобновление переговоров по Украине

    В городе нашли гнездо динозавра

    В Киеве назвали ночной удар ВС России самым худшим

    Тренер сборной Бразилии высказался о своем будущем после сенсационного вылета команды с ЧМ

    Ребенку прострелили ногу в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok