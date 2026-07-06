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11:12, 6 июля 2026Силовые структуры

Российская школьница подожгла АЗС в Подмосковье

В Московской области задержали школьницу за поджог АЗС
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Московской области задержали школьницу за поджог АЗС. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 167 («Попытка умышленного уничтожения или повреждения имущества») и 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным ведомства, 16-летняя девушка вечером 19 июня совершила поджог АЗС в Щелково. В результате одна заправочная колонка выгорела полностью, пострадавших нет.

Сотрудники полиции оперативно установили личность несовершеннолетней и доставили ее в отдел полиции. На допросе в присутствии законных представителей она рассказала, что действовала по указанию неизвестных лиц, которые давали указания по телефону.

Ранее сообщалось, что отправитель парфюмерных наборов с бомбами участникам СВО попал на видео.

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