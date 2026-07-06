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Силовые структуры
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10:50, 6 июля 2026Силовые структуры

Отправитель парфюмерных наборов с бомбами участникам СВО попал на видео

ФСБ показала видео с отправителем бомб в парфюмерных наборах бойцам СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ России показала видео задержания завербованного украинской спецслужбой 23-летнего жителя Первоуральска, который устроил массовую рассылку почтовых отправлений с бомбами в парфюмерных наборах участникам специальной военной операции (СВО) и сотрудникам оборонного предприятия. Запись публикует ТАСС.

На кадрах виден молодой человек в наручниках, которого сопровождают силовики. Он рассказывает, что его завербовал человек по фамилии Антонов. По его заданию он наблюдал за военными летчиками, собирал информацию о местах их жительства и автомобилях, а также следил за директором и главным инженером оборонного завода в Екатеринбурге. Затем мужчина отправился в Челябинск, где изъял из схронов взрывные устройства, закамуфлированные в парфюмерные наборы, которые планировал отправить военнослужащим и сотрудникам оборонных предприятий, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. ФСБ России предотвратила рассылку.

Украинского агента задержали в марте 2025 года. После выполнения задания куратор прекратил с ним контакты, оставив без обещанного вознаграждения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств»), 205 («Покушение на теракт») и 275 («Госизмена») УК РФ.

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