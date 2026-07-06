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Силовые структуры
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09:55, 6 июля 2026Силовые структуры

Обнаружены бомбы в посылках с парфюмерными наборами для российских военнослужащих

ФСБ РФ предотвратила рассылку взрывных устройств в парфюмерных наборах военнослужащим
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

ФСБ России сорвала почтовую рассылку взрывных устройств в парфюмерных наборах военнослужащим Вооруженных сил страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Массовую рассылку с закамуфлированными бомбами, предназначенными участникам специальной военной операции (СВО) и сотрудникам оборонных предприятий, спланировал 23-летний гражданин России, завербованный украинской спецслужбой.

Он был задержан в марте 2025 года в Первоуральске после изъятия из схронов в Челябинске взрывных устройств. Молодой человек готовился отправить их под видом парфюмерных наборов в посылках военнослужащим, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. Сотрудники ФСБ обезвредили почтовые отправления.

Ранее сообщалось о задержании в Анапе местного жителя за передачу СБУ информации о расположении частей Российской армии в регионе, объектов топливно-энергетического комплекса для нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов.

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