Обнаружены бомбы в посылках с парфюмерными наборами для российских военнослужащих

ФСБ РФ предотвратила рассылку взрывных устройств в парфюмерных наборах военнослужащим

ФСБ России сорвала почтовую рассылку взрывных устройств в парфюмерных наборах военнослужащим Вооруженных сил страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Массовую рассылку с закамуфлированными бомбами, предназначенными участникам специальной военной операции (СВО) и сотрудникам оборонных предприятий, спланировал 23-летний гражданин России, завербованный украинской спецслужбой.

Он был задержан в марте 2025 года в Первоуральске после изъятия из схронов в Челябинске взрывных устройств. Молодой человек готовился отправить их под видом парфюмерных наборов в посылках военнослужащим, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. Сотрудники ФСБ обезвредили почтовые отправления.

Ранее сообщалось о задержании в Анапе местного жителя за передачу СБУ информации о расположении частей Российской армии в регионе, объектов топливно-энергетического комплекса для нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов.