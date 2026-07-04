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11:07, 4 июля 2026Россия

Житель российского региона помогал Украине в планировании ракетно-бомбовых ударов

В Анапе задержали корректировщика Украины
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

В Анапе ФСБ задержала местного жителя, подозреваемого в работе на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, задержанный по собственной инициативе предложил свои услуги СБУ. По заданию куратора он собирал и передавал информацию о расположении частей Российской армии в регионе, местоположении объектов топливно-энергетического комплекса, а также помогал планировать ракетно-бомбовые атаки, фиксируя уровни радиосигналов в районах интересующих Украину военных объектов.

Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее жителя Подмосковья задержали за акции устрашения российских военных по заданию Украины.

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