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Силовые структуры
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10:13, 6 июля 2026Силовые структуры

Появились подробности о бомбах в посылках с парфюмерными наборами участникам СВО

ФСБ задержала 23-летнего уральца за массовую рассылку посылок с бомбами бойцам СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Массовую рассылку взрывных устройств, закамуфлированных в парфюмерные наборы для участников специальной военной операции (СВО) и сотрудников оборонных предприятий организовал 23-летний житель Первоуральска. Подробности ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Мужчину задержали в марте 2025 года после того, как он изъял бомбы из схронов в Челябинске. После выполнения задания украинские спецслужбы прекратили с ним контакты, оставив без обещанного вознаграждения.

Почтовые отправления российским военнослужащим и сотрудникам оборонных предприятий, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области, обезвредили.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств»), 205 («Покушение на теракт») и 275 («Госизмена») УК РФ.

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