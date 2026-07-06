Появились подробности о бомбах в посылках с парфюмерными наборами участникам СВО

ФСБ задержала 23-летнего уральца за массовую рассылку посылок с бомбами бойцам СВО

Массовую рассылку взрывных устройств, закамуфлированных в парфюмерные наборы для участников специальной военной операции (СВО) и сотрудников оборонных предприятий организовал 23-летний житель Первоуральска. Подробности ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Мужчину задержали в марте 2025 года после того, как он изъял бомбы из схронов в Челябинске. После выполнения задания украинские спецслужбы прекратили с ним контакты, оставив без обещанного вознаграждения.

Почтовые отправления российским военнослужащим и сотрудникам оборонных предприятий, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области, обезвредили.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств»), 205 («Покушение на теракт») и 275 («Госизмена») УК РФ.

