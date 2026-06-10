Самолет Зеленского вернулся в Польшу после полетов в обход страны. Глава Украины летал через Молдавию после скандала с Варшавой

Самолет Зеленского вернулся в Польшу после полета в обход страны из-за скандала с Варшавой

Самолет президента Украины Владимира Зеленского уже вернулся в Польшу после нескольких зарубежных визитов в обход страны, свидетельствуют данные авиаресурсов. Об этом сообщает «Страна.ua».

Самолет Зеленского уже вернулся в Польшу после нескольких зарубежных визитов в обход страны, с которой возник очередной конфликт «Страна.ua»

Самолет совершил перелет в Краков в ночь на вторник из Кишинева, куда прилетел из Таллинна, где проходил саммит восьми государств Северной Европы и Балтии, в котором принимала участие Украина.

Зеленский отказался лететь через Польшу после скандала

7 июня стало известно, что Зеленский выбрал необычный маршрут для поездки в Великобританию.

Он полетел в Лондон через Молдавию, тогда как ранее для зарубежных визитов пользовался аэропортом польского Жешува.

Издание «Украинская правда» отмечало, что пока неизвестно, с чем связано изменение места вылета. Однако это произошло на фоне нового обострения в отношениях между Польшей и Украиной из-за решения Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

На счету УПА — пособников Гитлера — множество преступлений в годы Второй мировой войны, включая Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения в 1943 году. На фоне скандала Польша потребовала от Зеленского извинений.

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла из-за решения присвоить подразделению звание героев УПА.

В МИД Украины отказались связать ситуацию с политическим скандалом

Спикер МИД Украины Георгий Тихий отверг заявления об отказе Зеленского лететь через Польшу из-за скандала.

При этом причину, почему самолет Зеленского перегнали из Жешува в Кишинев, а теперь возвращают обратно, в ведомстве не пояснили.

Я видел эту привязку. Мне кажется, что она искусственная. Логистика президента решается отдельно его службой протокола. Давайте не политизировать вопрос логистики и особенно не привлекать к нему особое внимание с точки зрения безопасности Георгий Тихий спикер МИД Украины

Он призвал не искать политическую составляющую в этом вопросе.

