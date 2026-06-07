Зеленский отказался лететь через Польшу после скандала

Зеленский отказался лететь в Великобританию через Польшу после скандала

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал необычный маршрут для поездки в Великобританию. Об этом пишет «Украинская правда».

Он полетел в Лондон через Молдавию, тогда как ранее для зарубежных визитов пользовался аэропортом польского Жешува.

Издание отмечает, что пока неизвестно, с чем связано изменение места вылета. Однако это произошло на фоне нового обострения в отношениях между Польшей и Украиной из-за решения Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

На счету УПА — пособников Гитлера — множество преступлений в годы Второй мировой войны, включая Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения в 1943 году. На фоне скандала Польша потребовала от Зеленского извинений.