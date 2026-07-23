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16:23, 23 июля 2026 (обновлено: 17:14, 23 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский анонсировал работу Сырского и Гнатова с Драпатым и Скибюком

Зеленский: Сырский и Гнатов будут помогать советами Драпатому и Скибюку
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Отправленные в отставку главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский и глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов будут помогать советами новому военному руководству страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика страны».

«Будем делать так, чтобы и Александр Станиславович, и Андрей Гнатов не отдыхали, а передавали голоса новому командованию, чтобы были рядом, помогали, советовали», — отметил украинский лидер.

22 июля стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. На его пост был назначен Михаил Драпатый.

Также украинский президент объявил 22 июля нового главу Генштаба ВСУ. Вместо Андрея Гнатова данный пост занял генерал-майор Игорь Скибюк.

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