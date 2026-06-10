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21:21, 10 июня 2026Бывший СССР

Самолет Зеленского вернулся в Польшу после изменения маршрута полетов на фоне скандала

«Страна»: Самолет Зеленского вернулся в Польшу после изменения маршрута на фоне скандала
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Самолет президента Украины Владимира Зеленского уже вернулся в Польшу после нескольких зарубежных визитов в обход страны, свидетельствуют данные авиаресурсов. Об этом сообщает «Страна.ua».

Самолет совершил перелет в Краков в ночь на вторник из Кишинева, куда прилетел из Таллинна, где проходил саммит восьми государств Северной Европы и Балтии, в котором принимала участие Украина.

Ранее стало известно, что президент Украины выбрал необычный маршрут для поездки в Великобританию. Он полетел в Лондон через Молдавию, тогда как ранее для зарубежных визитов пользовался аэропортом польского Жешува.

Это произошло на фоне нового обострения в отношениях между Польшей и Украиной из-за решения Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

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