Самолет Зеленского вернулся в Польшу после изменения маршрута полетов на фоне скандала

Самолет президента Украины Владимира Зеленского уже вернулся в Польшу после нескольких зарубежных визитов в обход страны, свидетельствуют данные авиаресурсов. Об этом сообщает «Страна.ua».
Самолет совершил перелет в Краков в ночь на вторник из Кишинева, куда прилетел из Таллинна, где проходил саммит восьми государств Северной Европы и Балтии, в котором принимала участие Украина.
Ранее стало известно, что президент Украины выбрал необычный маршрут для поездки в Великобританию. Он полетел в Лондон через Молдавию, тогда как ранее для зарубежных визитов пользовался аэропортом польского Жешува.
Это произошло на фоне нового обострения в отношениях между Польшей и Украиной из-за решения Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).