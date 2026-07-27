Литва потребует от въезжающих россиян осуждать СВО

BNS: Литва потребует от въезжающих россиян осуждать действия РФ на Украине

Литовское правительство планирует ужесточить правила для граждан России и Белоруссии, прибывающих в страну для публичных выступлений в сфере образования, культуры и спорта. Об этом сообщило агентство BNS со ссылкой на литовский МИД.

Уточняется, что от таких лиц потребуют поставить подпись под специальной декларацией, осуждающей действия Российской Федерации на Украине. Отказ от подписания будет основанием для отказа во въезде.

В ведомстве пояснили, что новая норма вводит единый и прозрачный порядок, при котором решения будут приниматься на основе объективных критериев, а не индивидуальных оценок. Текст декларации для граждан РФ и Белоруссии в настоящее время находится в стадии разработки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине, безусловно, рано или поздно закончится. Он подчеркнул, что чувство единства, возникшее у россиян, должно сохраняться и после завершения СВО.