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23:20, 19 июня 2026Россия

Дмитриев высказался о лишении Зеленского польского Ордена Белого Орла

Дмитриев прокомментировал решение Навроцкого лишить Зеленского Ордена Белого Орла
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался о решении президента Польши Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Он написал об этом в соцсети X.

«Польша наконец-то обнаружила сторонников нацизма на Украине», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского Ордена Белого Орла — высшей награды страны. Поводом для этого стало решение Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

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