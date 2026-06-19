Дмитриев высказался о лишении Зеленского польского Ордена Белого Орла

Дмитриев прокомментировал решение Навроцкого лишить Зеленского Ордена Белого Орла

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался о решении президента Польши Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Он написал об этом в соцсети X.

«Польша наконец-то обнаружила сторонников нацизма на Украине», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского Ордена Белого Орла — высшей награды страны. Поводом для этого стало решение Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).