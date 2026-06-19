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23:35, 19 июня 2026Бывший СССР

Сибига вслед за Зеленским вернет польскую госнаграду

Сибига отказался от польской награды после лишенияя Зеленского Ордена Белого орла
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Tom Little / Reuters

Глава украинского МИД Андрей Сибига демонстративно отказался от госнаграды республики Польша — Командорский крест со звездой Ордена «За заслуги перед Польшей», полученной им в октябре 2022 года. Он сделал заявление в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) на фоне новостей о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей награды Польши — Ордена Белого орла.

«Вскоре я верну его Польше. Дело не в орденах, а в отношении», — сообщил министр. По его мнению, польские политики пошли на неоправданные и пренебрежительные шаги в отношении Киева.

Решение президента Польши Кароля Навроцкого в отношении Зеленского глава украинского МИД назвал «стратегической ошибкой» Варшавы, от которой выиграет только Россия. Сибига добавил, что обострение отношений между Киевом и Варшавой не нужно ни одной из стран.

«Ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю. Надеемся, что позже холодный ум возьмет верх, а наши польские друзья вернутся к равноправному диалогу», — заключил украинский министр.

Ранее президент Польши Навроцкий объяснил, почему лишил Зеленского высшей награды страны.

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