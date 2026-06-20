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Силовые структуры
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12:37, 20 июня 2026Силовые структуры

Появились новые подробности о подготовке покушения на руководство РКН

Органы безопасности привлекли к ответственности 20 человек за покушение на руководство РКН
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

ФСБ отчиталась о результатах работы по пресечению угроз в адрес руководства Роскомнадзора (РКН). Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, к уголовной ответственности привлечены более 20 лиц, высказывавших угрозы и планировавших покушения на руководителей ведомства.

Среди фигурантов — житель Подмосковья, завербованный украинскими спецслужбами под легендой работы в коллекторском агентстве.

В конце апреля ФСБ задержала двух жителей Московского региона, завербованных под видом сотрудников детективного и коллекторского агентств. Они провели акции устрашения по адресам проживания четырех руководителей Роскомнадзора, используя молотки, вымоченные в бутафорской крови.

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