Появились новые подробности о подготовке покушения на руководство РКН

Органы безопасности привлекли к ответственности 20 человек за покушение на руководство РКН

ФСБ отчиталась о результатах работы по пресечению угроз в адрес руководства Роскомнадзора (РКН). Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, к уголовной ответственности привлечены более 20 лиц, высказывавших угрозы и планировавших покушения на руководителей ведомства.

Среди фигурантов — житель Подмосковья, завербованный украинскими спецслужбами под легендой работы в коллекторском агентстве.

В конце апреля ФСБ задержала двух жителей Московского региона, завербованных под видом сотрудников детективного и коллекторского агентств. Они провели акции устрашения по адресам проживания четырех руководителей Роскомнадзора, используя молотки, вымоченные в бутафорской крови.