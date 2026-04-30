В Москве ФСБ поймала двух подозреваемых в акциях устрашения против руководства РКН россиян

В Москве ФСБ поймала двух звербованных Украиной россиян, подозреваемых в акциях устрашения против четырех руководителей Роскомнадзора (РКН). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр обдщественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фигуранты — двое жителей Московского региона. Украинские спецслужбы завербовали их под легендой осуществления работы в детективном и коллекторском агентствах.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

По информации правоохранителей, по заданию куратора задержанные, среди них несовершеннолетний, провели акции устрашения по адресам проживания четырех руководителей РКН 28 апреля. У троих сотрудников ведомства они разместили на входных дверях молотки со следами жидкости бурого цвета.

