Молодая россиянка искала последователей террористов через соцсети

Молодая жительница Сыктывкара получила 10 лет за содействие террористам

Суд приговорил к десяти годам колонии 23-летнюю жительницу Сыктывкара за содействие террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Коми.

Как установил суд, за несколько лет до этого девушка сговорилась с неустановленным лицом и по его инструкциям склоняла людей в соцсетях к терроризму. Аккаунты тех пользователей, которые соглашались, она должна была пересылать куратору. Уголовное дело против жительницы Коми расследовалось при содействии регионального Центра по противодействию экстремизму МВД и управления ФСБ России.

Ранее на Ставрополье сотрудники силовых структур задержали 38-летнюю жительницу Хабаровского края, которая участвовала в налетах на магазины и автозаправки.