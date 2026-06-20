На Украине назвали число эмигрировавших с 2022 года жителей

Украинский омбудсмен: Более 5,7 миллиона человек покинули страну с 2022 года

Численность жителей Украины, эмигрировавших с 2022 года и не вернувшихся в страну, превысила 5,7 миллиона. Об этом заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, сославшись на данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает в субботу, 20 июня, ТАСС.

При этом в Офисе миграционной политики Украины Василия Воскобойникова отметили, что бывшая советская республика находится в состоянии физического вымирания, так как ежегодная убыль населения составляет около 300 тысяч человек.

В свою очередь, по словам депутата Верховной Рады Дмитрия Разумкова, лишь 10 процентов покинувших Украину жителей готовы вернуться в страну после завершения военных действий.

Серьезные демографические проблемы начались на Украине вскоре после получения независимости в 1991 году. Согласно официальным данным, население республики перестало расти после 1993 года. Последняя общенациональная перепись проводилась в 2001 году, когда численность жителей страны составила 48 457 000 человек.

По данным пресс-службы женевской штаб-квартиры ООН на осень 2024 года, население Украины с февраля 2022 года сократилось на 8 миллионов человек. В конце октября 2025 года директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщила, что по итогам исследований за 2024 год в стране насчитывалось 28-30 миллионов жителей.

Ранее в июне на Украине оценили возможный новый отток населения в случае открытия границ. Отмечалось, что после этого республику могут покинуть еще примерно 1,5-2 миллиона человек.