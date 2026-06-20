CBOS: 43 процента поляков негативно относятся к украинцам

Центр исследования общественного мнения (CBOS) выяснил, что 43 процента поляков негативно относятся к украинцам. Их истинное отношение раскрывается в соответствующем исследовании, на которое ссылается From-UA.org.

29 процентов респондентов признались в хорошем отношении к жителям Украины, еще 25 процентов выбрали вариант «нейтрально». Уточняется, что в 2026 году отношение поляков к гражданам большинства соседних стран ухудшилось.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — высшей награды страны. Такое действие последовало после решения последнего присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «имение героев УПА».