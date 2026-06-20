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12:10, 20 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на лишение Зеленского высшей награды Польши

Сенатор Карасин: Лишение Зеленского высшей награды Польши — хороший урок лидеру Киева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Лишение президента Украины Владимира Зеленского высшей польской награды — ордена Белого орла — хороший урок лидеру Киева, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я бы начал с того, что в Польше во время Второй мировой войны было убито очень много польских граждан. Там осталась память об этом. Поэтому, когда глава украинского режима пропагандирует нацистские взгляды на вещи, это вызывает отторжение у тех людей, которые дорожат своей историей», — прокомментировал Карасин.

Это решение принято, потому что на Украине началось восхваление и возвеличивание нацистских преступников. Им ставят памятники. Их хоронят с почестями. Именно это явилось тем триггером, который в данном случае сыграл определяющую роль

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

По словам сенатора, решение о лишении украинского лидера ордена Белого орла было принято обоснованно.

«А вот что будет дальше, посмотрим. Потому что на самом-то деле польское руководство поддерживает усилия Европы и НАТО по враждебности к России. Что произойдет с орденами и наградами дальше, будет видно. Но этот знак, естественно, предупреждение Зеленскому о том, что история есть история и никто не позволит ее забывать и переиначивать. Хороший урок лидеру Киева. Только так это и надо воспринимать», — заключил Карасин.

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Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — высшей награды страны. Это последовало после решения украинского лидера присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

В Польше Украинскую повстанческую армию связывают с массовыми убийствами польского гражданского населения на Волыни и в Восточной Галиции, жертвами которых, по оценкам, стали более 100 тысяч человек.

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