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12:33, 20 июня 2026Бывший СССР

Еще один госслужащий Украины отказался от высшей польской награды

Посол Украины в Польше Боднар отказался от ордена Белого орла
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Еще один госслужащий Украины отказался от ордена Белого орла, вручаемого за заслуги перед Польшей. О решении отказаться от высшей польской награды у себя на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказал украинский посол в Польше Василий Боднар.

Боднар объяснил, что пошел на это, после того как стало известно о лишении ордена президента Украины Владимира Зеленского. Дипломат назвал решение президента Польши Кароля Навроцкого «исторически несправедливым» и заявил, что не может остаться в стороне.

Зеленский, продолжил Боднар, является другом Польши и руководителем страны, которая отстаивает мир в Европе.

Ранее Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена после решения украинского лидера присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

До этого от польских орденов отказались министр иностранных дел Андрей Сибига и глава ОП Буданов.

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