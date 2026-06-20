Еще один госслужащий Украины отказался от высшей польской награды

Посол Украины в Польше Боднар отказался от ордена Белого орла

Еще один госслужащий Украины отказался от ордена Белого орла, вручаемого за заслуги перед Польшей. О решении отказаться от высшей польской награды у себя на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказал украинский посол в Польше Василий Боднар.

Боднар объяснил, что пошел на это, после того как стало известно о лишении ордена президента Украины Владимира Зеленского. Дипломат назвал решение президента Польши Кароля Навроцкого «исторически несправедливым» и заявил, что не может остаться в стороне.

Зеленский, продолжил Боднар, является другом Польши и руководителем страны, которая отстаивает мир в Европе.

Ранее Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена после решения украинского лидера присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

До этого от польских орденов отказались министр иностранных дел Андрей Сибига и глава ОП Буданов.