Подделки работ Эрнста Неизвестного попали на видео

СК показал работы, изъятые с выставки Эрнста Неизвестного по делу о подделках

В Третьяковской галерее следователи изъяли 37 картин и 10 скульптур в рамках уголовного дела о подделке работ художника и скульптора Эрнста Неизвестного. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

В ведомстве предоставили оперативное видео с изъятыми работами.

На кадрах видны картины и скульптуры.

По ним назначены технико-технологическая судебная экспертиза и экспертиза авторства живописи. Неопровержимые доказательства полностью подтверждают причастность военнослужащего подразделения Минобороны России Максима Кошкарева к афере с фальшивками, отметила Петренко.

Ему предъявили обвинение в незаконном использовании объектов авторского права и мошенничестве в особо крупном размере. По данным СК, он в составе преступной группы в период с 2020 по 2026 год организовал изготовление не менее 30 предметов искусства без согласия правообладателей авторских прав от имени Эрнста Неизвестного.

Участники преступной группы продали подделки частным коллекционерам в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской и Московской областях, выручив за них не менее 90 миллионов рублей.

Суд избрал Кошкареву меру пресечения, связанную с ограничением свободы. Наложен арест на имущество военного общей стоимостью 128 миллионов рублей.

К 100-летию мастера в Третьяковской галерее с осени 2025 года проходила выставка «Эпоха Неизвестного», которая завершилась 12 мая. Выяснилось, что среди 150 представленных работ были свежие отливки скульптур. Их сделали по авторским формам, но выдавали за оригинальные работы Неизвестного.

Свидетелями по делу проходят основательница галереи «Веллум» Любовь Агафонова и гендиректор аукционного дома «Первые имена» Роза Верховина.

Куратором выставки выступила не сотрудник Третьяковки, а сторонний искусствовед — кандидат искусствоведения, научный сотрудник МГУ, гендиректор Ассоциации искусствоведов Елена Грибоносова-Гребнева. Хранители коллекции Неизвестного из самой галереи в отборе произведений не участвовали. Открывала выставку директор Третьяковской галереи Елена Проничева, которая 14 января 2026 года уволилась по собственному желанию. На ее место назначили Ольгу Галактионову.