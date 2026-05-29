17:10, 29 мая 2026

На нашумевшей выставке в Третьяковке обнаружили подделки

Правоохранители задержали силовика по делу о подделке работ скульптора Неизвестного
Варвара Митина (редактор)
Выставка «Эпоха Неизвестного». Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В Москве разразился громкий скандал, связанный с подделками работ знаменитого скульптора-нонконформиста Эрнста Неизвестного. Об этом пишет «МК».

К 100-летию мастера в Третьяковской галерее с осени 2025 года проходила выставка «Эпоха Неизвестного», которая завершилась 12 мая. Сейчас выяснилось, что среди 150 представленных работ были свежие отливки скульптур. Их сделали по авторским формам, но выдавали за оригинальные скульптуры Неизвестного.

Следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемым по делу проходит сотрудник силовой структуры. По версии следствия, еще в начале 2020-х годов он наладил производство и сбыт подделок произведений Неизвестного. Ряд поддельных скульптур попали на выставку в Третьяковку. Уже известно о 30 подделках, которые продали известному коллекционеру более чем за 30 миллионов рублей.

Свидетелями по делу проходят основательница галереи «Веллум» Любовь Агафонова и гендиректор аукционного дома «Первые имена» Роза Верховина.

Куратором выставки выступила не сотрудник Третьяковки, а сторонний искусствовед — кандидат искусствоведения, научный сотрудник МГУ, гендиректор Ассоциации искусствоведов Елена Грибоносова-Гребнева. Хранители коллекции Неизвестного из самой галереи в отборе произведений не участвовали. Открывала выставку директор Третьяковской галереи Елена Проничева, которая 14 января 2026 года уволилась по собственному желанию. На ее место назначили Ольгу Галактионову.

