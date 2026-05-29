«Дискотека Авария» пострадала из-за пьяного фаната «Пей пиво»

Пьяный зритель выбежал на сцену на концерте «Дискотеки Аварии» и спровоцировал скандал

Группа «Дискотека Авария» столкнулась с критикой из-за видео с недавнего концерта, которое группа опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Поклонники возмутились реакцией артистов на выбежавшего на сцену во время песни «Пей пиво» фаната.

Видео с вторжением на сцену нетрезвого зрителя выложила сама группа. «Когда слишком буквально воспринял текст песни», — гласит подпись, с которой был опубликован ролик.

В свою очередь, в комментариях подписчики «Дискотеки Аварии» обратили внимание на поведение самих артистов. Они раскритиковали фронтмена коллектива Алексея Серова за попытку оттолкнуть пьяного фаната, а также возмутились агрессией, с которой тот был удален со сцены охранником.

Ранее стало известно, что гонорары «Дискотеки Аварии» за декабрь 2025 года должны были составить более 110 миллионов рублей.