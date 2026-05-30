Слота уволили с поста тренера «Ливерпуля», главный кандидат на замену — Андони Ираола

В «Ливерпуле» будет новый главный тренер. Об этом сообщает сайт английского клуба.

«Футбольный клуб "Ливерпуль" подтверждает, что Арне Слот покидает пост главного тренера — решение немедленно вступает в силу. Процесс назначения преемника уже начался», — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что главным кандидатом на замену уволенному Слоту является испанский специалист Андони Ираола. В прошедшем сезоне он возглавлял «Борнмут», который финишировал вслед за «Ливерпулем» на шестом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Слот работал с «Ливерпулем» в течение последних двух лет. Под его руководством команда стала чемпионом Англии в сезоне-2024/2025. При 47-летнем голландском тренере «Ливерпуль» потратил 523 миллиона евро на подписание девяти футболистов.