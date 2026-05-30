Необходимую для выживания Украины технологию назвали

Эйхельсхейм: Украина не выживет на поле боя без искусственного интеллекта

Украина не выживет на поле боя без искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил командующий Вооруженными силами (ВС) Нидерландов, генерал Онно Эйхельсхейм, передает РИА Новости.

«Когда я нахожусь на Украине и вижу, как работают командные пункты на тактическом уровне или уровне чуть ниже оперативного, становится понятно: они не выживут на поле боя, если не будут использовать ИИ», — объяснил Эйхельсхейм.

Он уточнил, что искусственный интеллект на фронте помогает предугадывать следующие шаги противника. Это позволяет заранее реагировать на них и обеспечивать готовность военных.

Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции (СВО) тестируют дроны «Свод» с машинным зрением и искусственным интеллектом (ИИ). На дистанции два километра в ясную погоду они позволяют «увидеть, захватить, подсказать пилоту и после подтверждения человеком поразить цель».