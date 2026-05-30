Необходимую для выживания Украины технологию назвали

15:57, 30 мая 2026Мир

Эйхельсхейм: Украина не выживет на поле боя без искусственного интеллекта
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украина не выживет на поле боя без искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил командующий Вооруженными силами (ВС) Нидерландов, генерал Онно Эйхельсхейм, передает РИА Новости.

«Когда я нахожусь на Украине и вижу, как работают командные пункты на тактическом уровне или уровне чуть ниже оперативного, становится понятно: они не выживут на поле боя, если не будут использовать ИИ», — объяснил Эйхельсхейм.

Он уточнил, что искусственный интеллект на фронте помогает предугадывать следующие шаги противника. Это позволяет заранее реагировать на них и обеспечивать готовность военных.

Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции (СВО) тестируют дроны «Свод» с машинным зрением и искусственным интеллектом (ИИ). На дистанции два километра в ясную погоду они позволяют «увидеть, захватить, подсказать пилоту и после подтверждения человеком поразить цель».

