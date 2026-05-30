15:30, 30 мая 2026

Россиянка описала поездку в Сербию фразой «не хо­чет­ся возвращаться»

Алина Черненко

Российская туристка побывала в столице Сербии Белграде и описала ее фразой «не хо­чет­ся возвращаться». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания рассказала, что многие кафе и рестораны в городе не работали уже около 16:00, поэтому у них с мужем в первый же день возникли сложности с едой. Кроме того, туристов удивило, что вечером в Белграде практически нет машин и людей на улицах.

«Единственная категория людей, которые нам встречались по пути вечером — это подпитые местные: кто-то спал на остановках, кто-то брел, пошатываясь и напевая песни. Вроде и не ночь, но вот объективно, если бы мы были вдвоем с подругой, вот так ходить по улицам вечером было бы страшновато», — призналась автор отзыва.

Она также пожаловалась на «очень громкий и резкий» персонал в маленьких магазинах. По словам туристки, продавцы в таких местах говорят исключительно на сербском языке и встречают посетителей, закатывая глаза.

В итоге россиянка назвала Белград городом «на один раз». «Скучно, очень скучно и еще раз скучно. Рады, что у нас было всего 3,5 дня, больше делать просто реально нечего. Не могу сказать, что сербы приветливый народ, хотя много слышали про балканское гостеприимство и любовь к туристам из славянских стран. Пожилое поколение нам показалось злым», — заключила она.

Ранее тревел-блогерша Саша Коновалова описала отдых в Сербии фразой «ты будто в России, но на самом деле в Европе». Она отметила, что улицы и дома в этой стране похожи на российские, а многие слова в сербском языке понятны жителям РФ.

