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18:09, 24 ноября 2024Путешествия

Блогерша описала отдых в Сербии фразой «ты будто в России, но на самом деле в Европе»

Алина Черненко

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская путешественница Саша Коновалова побывала в Сербии и описала отдых в этой стране фразой «ты будто в России, но на самом деле в Европе». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что улицы и дома в Сербии похожи на российские, а многие слова в сербском языке понятны жителям РФ. Кроме того, блогершу удивило обилие русской речи в общественных местах.

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«Захожу я в кафе, делаю заказ на английском, а потом замечаю, что официанты говорят между собой на русском. Вот это да! Смотрю в меню — там тоже русский. И так было много раз! Да и во время прогулок по Белграду я всюду слышала "своих"», — рассказала Коновалова.

Россиянку также поразило, что сербы курят в общественных местах, часами сидят в кафе с чашечкой кофе и редко улыбаются.

«Принято считать, что это мы, русские, неулыбчивая нация. Так говорит тот, кто не видел сербов! Тень улыбки в этой стране — большая редкость», — пояснила она.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла истинное отношение жителей Сербии к своим соотечественникам. По словам Коноваловой, абсолютно все собеседники в этой стране говорили ей, что русских там ждут.

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