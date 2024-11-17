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18:01, 17 ноября 2024Путешествия

Блогерша побывала в Сербии и раскрыла истинное отношение местных к россиянам

Алина Черненко

Фото: Marko Djurica / Reuters

Российская путешественница Саша Коновалова побывала в Сербии и раскрыла истинное отношение местных жителей к соотечественникам. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что в столице этой европейской страны Белграде у нее не раз возникало чувство, что она находится в России. По ее словам, многие указатели и меню в ресторанах там переведены на русский язык. Кроме того, на улицах Сербии блогерша гораздо чаще видела флаги России, чем Евросоюза.

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Коновалова рассказала, что за две недели путешествия по этой балканской стране она не раз общалась с местными жителями и абсолютно все собеседники говорили ей, что русских там ждут.

«В Сербии нет и намека на ту Европу, где нам не рады. Наоборот, тут чувствуешь себя как дома», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла размер трат во время поездки по Сербии. По ее словам, проживание в районе Старого города Белграда обошлось ей в 80 тысяч рублей на двоих с завтраками.

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