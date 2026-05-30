14:55, 30 мая 2026Россия

Пятилетняя девочка погладила кота и оказалась на операционном столе

Юлия Юткина
Фото: Anan_R / Shutterstock / Fotodom  

В Барнауле любовь к животным обернулась для пятилетней девочки Теоны операцией. Об этом сообщает Baza.

Теона оказалась на операционном столе после того, как решила погладить кота в подъезде. Тот испугался ребенка и вцепился клыками в ее руку. Дома мать девочки обработала рану, но ее состояние стало ухудшаться: кисть опухла, температура поднялась до 39,5.

В травмпункте Теоне сделали прививку от бешенства, но отек не спадал. Родители отвезли девочку в больницу, где ей поставили диагноз «флегмона левой кисти», ей потребовалась операция.

В конце концов хирурги вскрыли руку ребенка, удалили гной и поставили дренаж. Сейчас рана девочки восстановилась. Однако, по словам матери Теоны, несмотря на пережитый опыт, она по-прежнему пытается погладить каждого встречного кота и других животных.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске Свердловской области девятилетней школьнице, праздновавшей день рождения в батутном клубе «Пружина», оторвало палец. Ее мать отметила, что никого из инструкторов не было рядом в момент происшествия.

