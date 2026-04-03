Праздновавшей день рождения в батутном клубе российской школьнице оторвало палец

На Урале праздновавшей день рождения в батутном клубе школьнице оторвало палец

В Первоуральске Свердловской области девятилетней школьнице, праздновавшей день рождения в батутном клубе «Пружина», оторвало палец. Об этом стало известно Е1.ru.

По данным российского издания, девочка скатилась с канатной горки, при этом сзади ее подтолкнул семилетний мальчик. По словам матери, ее дочь съехала в мягкие кубики уже без пальца. Родительница отметила, что никого из инструкторов не было рядом в момент происшествия.

Девочку доставили в больницу в Екатеринбург. Там ей провели операцию. Руководство батутного клуба ситуацию никак не комментировало.

В ОМВД России «Первоуральский» сообщили «Ленте.ру», что инспекторский состав отделения по делам несовершеннолетних проводит проверку по данному факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение

До этого сообщалось, что в Краснодаре 16-летней девочке оторвало часть пальца во время квеста в центре «Хамерфол».

Еще раньше на квесте в Перми двух школьниц 11 и 14 лет избили плетками до травм.