Родители заявили об избиении двух школьниц плетками до травм на квесте в российском городе

Двух сестер избили плетками до травм на квесте в Перми. Об этом заявили родители школьниц, пишет портал Properm.

По данным издания, пострадавшим — 11 и 14 лет. Они отправились на квест под названием «Black Quest» для празднования дня рождения. Со слов их матери, она предупредила организаторов о том, что участники квеста — несовершеннолетние.

После квеста дети заявили, что их якобы били плетками, таскали за волосы, толкали и прижимали к кровати с большой силой, а также угрожали электрошокерами. Младшая из сестер сразу же пожаловалась на сильную боль в шее после того, как ее подняли за волосы в воздух. У нее диагностировали травму шейного отдела позвоночника, сейчас она проходит лечение, медики назначили девочке ношение специального воротника.

Один из организаторов квеста прокомментировал изданию произошедшее, сославшись на ответственность родителей.

По факту произошедшего следователи организовали процессуальную проверку. Правоохранители уже осмотрели место происшествия и проводят опрос очевидцев.

Ранее посетительницы квеста «Скотобойня» в Москве пожаловались на домогательства актеров. Одной из пострадавших — 15 лет.

