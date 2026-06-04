В России назвали три главных навыка предпринимателя в сложное время

Ректор «Сколково» Ким: Предприниматель должен уметь вовремя видеть слабые индикаторы

Человек, управляющий своим бизнесом, должен обладать способностью вовремя видеть слабые сигналы, быстро проверять гипотезы и создавать здоровую среду в компании. Три главных навыка, которые нужны предпринимателю в сложное время, назвал ректор Московской школы управления «Сколково» Александр Ким в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ).

В сложные моменты решает качество управленческого мышления. Можно иметь сильный продукт, хорошую команду и капитал — но если руководитель смотрит на новую ситуацию через старую оптику, компания начинает терять скорость Александр Ким ректор Московской школы управления «Сколково»

По словам ректора, предпринимателю важно видеть слабые индикаторы в сфере, в которой он работает, раньше, чем они станут очевидны для конкурентов. Помимо улавливания течений рынка, Ким выделил еще две важные способности, необходимые для успешного управления бизнесом.

«Готовность быстро проверять гипотезы, не превращая каждое изменение в большой проект. И [уметь поддерживать] среду, в которой можно честно обсуждать сложные решения и получать другую оптику», — сказал он.

Ким подчеркнул, что мышление предпринимателя во многом строится на вере, что решение найдется в той области, в которой этого решения пока нет. Такая модель поиска выхода из сложных ситуаций стала элементом операционной устойчивости бизнеса, заключил он.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин сообщил, что, согласно опросам ведомства, в 2026 году почти 95 процентов предпринимателей из сектора малого и среднего бизнеса зафиксировали ухудшение своего положения по сравнению с предыдущим периодом. По его информации, почти 70 процентов из опрошенных столкнулись со снижением доходов, а больше 5 процентов компаний прекратили деятельность.

