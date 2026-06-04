Найден способ восстановить суставы при артрозе

BM: Препарат лакосамид помогает восстанавливать поврежденный хрящ при артрозе

Ученые из Йельского университета разработали экспериментальный метод лечения остеоартроза, который не только уменьшает боль, но и помогает восстанавливать поврежденный хрящ. Результаты исследования опубликованы в журнале Bioactive Materials (BM).

Исследователи обнаружили, что препарат лакосамид, который уже применяется для лечения эпилепсии, способен воздействовать на белок Nav1.7. Ранее считалось, что этот белок участвует главным образом в передаче болевых сигналов, однако оказалось, что он также играет важную роль в клетках хрящевой ткани. В экспериментах блокировка Nav1.7 не только снижала болевые ощущения, но и помогала замедлять разрушение хряща и стимулировать его восстановление.

Для доставки препарата ученые создали специальный гидрогель на основе коллагена. В охлажденном виде он остается жидким и может вводиться через шприц, а после попадания в сустав превращается в гелеобразный резервуар, который постепенно высвобождает лекарство в течение нескольких недель. Благодаря этому одной инъекции хватало примерно на месяц действия.

В доклинических испытаниях такой подход оказался эффективнее ежедневного приема препарата внутрь и лучше защищал суставы от дальнейшего разрушения.

Ранее стало известно, что недостаток сна и работа в ночные смены повышают риск развития остеоартрита.