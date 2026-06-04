Захарова: Канада собирается защищать Арктику от инопланетян

Канада собирается защищать Арктику разве только от инопланетян. Так над канадской стратегией в отношении Заполярья сыронизировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге, проходящем в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«От кого [защищать Арктику]? Там высадка инопланетян планируется? Что там всплыть кто-то должен с Южного полюса? Что там должно произойти?» — пошутила она.

Так Мария Захарова обратила внимание на призывы министра иностранных дел Канады к другим членам НАТО разработать совместную оборонительную стратегию по Арктике, где якобы существует угроза со стороны России. По ее мнению, канадские власти фактически предлагают сделать Заполярье северным флангом альянса, хотя на самом деле никакой реальной угрозы российская арктическая политика для стран НАТО не представляет.

Ранее Мария Захарова назвала самоубийством отказ Европейского союза от сотрудничества с Россией. К таким последствиям, по ее мнению, ведет, в частности, отказ от российских ресурсов.