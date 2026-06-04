ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:58, 4 июня 2026Мир

Захарова пошутила о защите Арктики от инопланетян

Захарова: Канада собирается защищать Арктику от инопланетян
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Канада собирается защищать Арктику разве только от инопланетян. Так над канадской стратегией в отношении Заполярья сыронизировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге, проходящем в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«От кого [защищать Арктику]? Там высадка инопланетян планируется? Что там всплыть кто-то должен с Южного полюса? Что там должно произойти?» — пошутила она.

Так Мария Захарова обратила внимание на призывы министра иностранных дел Канады к другим членам НАТО разработать совместную оборонительную стратегию по Арктике, где якобы существует угроза со стороны России. По ее мнению, канадские власти фактически предлагают сделать Заполярье северным флангом альянса, хотя на самом деле никакой реальной угрозы российская арктическая политика для стран НАТО не представляет.

Ранее Мария Захарова назвала самоубийством отказ Европейского союза от сотрудничества с Россией. К таким последствиям, по ее мнению, ведет, в частности, отказ от российских ресурсов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День второй. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    Россиян по-новому защитят от мошенников при сделках с жильем по «схеме Долиной»

    В Сети оценили образ Татьяны Ким на ПМЭФ

    Захарова отдала журналисту из Германии фотографии убитых ВСУ студентов

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Раскрыт приговор для похитившего более одного миллиарда рублей экс-замглавы «Роснано»

    Гутерриша обвинили в добивании авторитета ООН

    Президент АвтоВАЗа рассказал о корректировке цен на Lada

    Аршавин ответил бывшему игроку сборной Нидерландов про допинг сборной России на Евро-2008

    Названы три главные составляющие здорового старения

    Россиян по-новому защитят от мошенников при сделках с жильем по «схеме Долиной»

    Гоблин раскрыл преимущества раздельного сна для супругов

    Нашествие комаров в России объяснили

    В России указали на признак ослабления Трампа

    Катание 11-летнего российского школьника с трехлетним братом на питбайке стало трагедией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok