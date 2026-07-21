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04:10, 21 июля 2026Мир

Стармера заметили «заливающим горе» в пабе после отставки

Стармера заметили в пабе с пинтой эля после отставки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Li Ying / Globallookpress

Бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера заметили «заливающим горе» в пабе в лондонском районе Кентиш-Таун после того, как он покинул свой пост. Фотографии опубликовал британский таблоид The Sun.

«Кир Стармер после того, как покинул пост премьера, направился прямиком в его местный паб за пинтой биттера (английский горький эль — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в статье.

Вместе со Стармером в пабе заметили бывшего министра финансов Соединенного Королевства Рэйчел Ривз с бокалом вина.

Ранее бывший член британского парламента Мэтью Гордон Бэнкс рассказал, что Кир Стармер не хотел уходить в отставку, но не мог остаться на посту из-за потери доверия партии и значительной части населения.

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