В Соцфонде сообщили о новом правиле при назначении единого пособия

В Соцфонде заявили о новом правиле при назначении единого пособия

Уход за инвалидом I группы, пенсионером старше 80 лет или престарелым гражданином с 21 июля будет считаться уважительной причиной отсутствия официального дохода при назначении единого пособия лишь в случае, если за ним ухаживает близкий родственник. О новом правиле РИА Новости сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ.

Уточняется, что к близким родственникам относятся супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки заявителя или члена его семьи.

Помимо этого, чтобы уход смогли признать уважительной причиной отсутствия дохода, он должен продолжаться по меньшей мере 10 месяцев.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 августа произойдет увеличение выплат работающих пенсионеров. Она отметила, что в РФ ежегодно индексируются более 40 соцвыплат. Бессараб рассказала, что с 1 октября повышаются пенсии военнослужащих, а также увеличивается денежное довольствие военнослужащих.