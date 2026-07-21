Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:00, 21 июля 2026Наука и техника

Лунная программа США объединила 70 стран

НАСА: Маврикий стал 70-й страной, присоединившейся к лунной программе США Artemis
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Simion-Daniel / Shutterstock / Fotodom

Маврикий стал 70-й страной, присоединившейся к лунной программе США Artemis. Об этом сообщает НАСА.

Соглашения от имени Маврикия подписал постоянный секретарь Министерства высшего образования, науки и исследований Маврикия Навиндсинг Джугмохунсинг. «Как малое островное развивающееся государство в Индийском океане, мы стремимся к тому, чтобы космос служил человечеству, защищая наши океаны и побережья и усиливая голоса таких стран, как наша. Маврикий готов помочь сформировать будущее управления космической деятельностью, открывая новые возможности для инноваций и партнерства», — сказал чиновник.

Материалы по теме:
Starship: что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
Starship:что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
20 декабря 2024
Маскам тут не место Пока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
Маскам тут не местоПока США запускают ракеты, в России пьют водку и закусывают колбасой
17 апреля 2018

Ранее Госдепартамент США сообщил, что Сербия стала 69-й страной, присоединившейся к программе Artemis.

В июне НАСА рассказало, что лунные соглашения с США Artemis подписала 68-я страна — Ботсвана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В США назвали условие визита Трампа в Россию
    Киев обвинили в доведении Украины до трагедии
    В Раде оценили признание бывшего министра обороны Украины
    Юрист рассказала о праве на увеличенный отпуск ряду россиян
    Осужденный на 20 лет поджигатель костромского клуба отправился на СВО
    Стармера заметили «заливающим горе» в пабе после отставки
    Лунная программа США объединила 70 стран
    Ирина Шейк топлес снялась для модного журнала
    Девушка начала делать комплименты мужчинам и столкнулась с неожиданной реакцией
    Украине выделили почти 700 миллионов долларов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok