Сербия присоединилась к лунной программе США

Госдеп: Сербия стала 69-й страной, присоединившейся к лунной программе США Artemis

Сербия стала 69-й страной, присоединившейся к американской лунной программе Artemis. Об этом сообщает Госдепартамент США.

Необходимые документы подписал в Вашингтоне глава Министерства иностранных дел Сербии Марко Джурич.

«Сербия привержена освоению космоса в мирных целях и соблюдению международного права, и это соглашение будет способствовать созданию благоприятных условий для дальнейшего развития Сербии, а также имеет символическое значение и политическое значение, поскольку подписывается в рамках стратегического диалога, что является историческим шагом вперед в отношениях между Сербией и Соединенными Штатами», — говорится со ссылкой на Джурича в сообщении Госдепа.

В июне НАСА рассказало, что лунные соглашения с США Artemis подписала 68-я страна — Ботсвана.

В апреле завершилась миссия Artemis II, в ходе которой четыре астронавта впервые более чем за 50 лет покинули околоземную орбиту и совершили близкий пролет мимо Луны.