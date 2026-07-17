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09:02, 17 июля 2026Наука и техника

Сербия присоединилась к лунной программе США

Госдеп: Сербия стала 69-й страной, присоединившейся к лунной программе США Artemis
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Sean Kilpatrick / Reuters

Сербия стала 69-й страной, присоединившейся к американской лунной программе Artemis. Об этом сообщает Госдепартамент США.

Необходимые документы подписал в Вашингтоне глава Министерства иностранных дел Сербии Марко Джурич.

«Сербия привержена освоению космоса в мирных целях и соблюдению международного права, и это соглашение будет способствовать созданию благоприятных условий для дальнейшего развития Сербии, а также имеет символическое значение и политическое значение, поскольку подписывается в рамках стратегического диалога, что является историческим шагом вперед в отношениях между Сербией и Соединенными Штатами», — говорится со ссылкой на Джурича в сообщении Госдепа.

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В июне НАСА рассказало, что лунные соглашения с США Artemis подписала 68-я страна — Ботсвана.

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