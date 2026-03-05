16-летняя россиянка лишилась части пальца на квесте и попала на видео

В Краснодаре 16-летней девочке оторвало часть пальца во время квеста

В Краснодаре 16-летней девочке оторвало часть пальца во время квеста в центре «Хамерфол». Происшествие попало на видео, которое опубликовал Kub Mash в Telegram.

На записи видно как девочка выходит из проема вместе с актером, а когда тот закрывает дверь, ее палец оказывается возле косяка. Далее запечатлена рука уже после произошедшего. «У тебя нет пальца, ты же видишь?» — говорит находящаяся рядом с пострадавшей девушка за кадром.

Как пишет канал, работники квест-центра предложили подростку вату и продолжили игру. В результате девочка оказалась дома только через три часа. Оттуда мать сразу повезла ее в больницу на операцию. В свою очередь, старшая сестра пострадавшей отправилась на место происшествия, где в дверном проеме все еще лежал оторванный фрагмент пальца.

Ранее на Квесте в Перми двух школьниц 11 и 14 лет избили плетками до травм. По словам матери одного из пострадавших, она предупредила организаторов, что участники являются несовершеннолетними.


