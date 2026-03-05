Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:36, 5 марта 2026Россия

16-летняя россиянка лишилась части пальца на квесте и попала на видео

В Краснодаре 16-летней девочке оторвало часть пальца во время квеста
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Краснодаре 16-летней девочке оторвало часть пальца во время квеста в центре «Хамерфол». Происшествие попало на видео, которое опубликовал Kub Mash в Telegram.

На записи видно как девочка выходит из проема вместе с актером, а когда тот закрывает дверь, ее палец оказывается возле косяка. Далее запечатлена рука уже после произошедшего. «У тебя нет пальца, ты же видишь?» — говорит находящаяся рядом с пострадавшей девушка за кадром.

Как пишет канал, работники квест-центра предложили подростку вату и продолжили игру. В результате девочка оказалась дома только через три часа. Оттуда мать сразу повезла ее в больницу на операцию. В свою очередь, старшая сестра пострадавшей отправилась на место происшествия, где в дверном проеме все еще лежал оторванный фрагмент пальца.

Ранее на Квесте в Перми двух школьниц 11 и 14 лет избили плетками до травм. По словам матери одного из пострадавших, она предупредила организаторов, что участники являются несовершеннолетними.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал здание Минобороны Израиля. Последствия ракетного удара попали на видео

    16-летняя россиянка лишилась части пальца на квесте и попала на видео

    ФСБ со спецназом ворвались к российской активистке

    Популярный у россиян анализ сравнили с гаданием на кофейной гуще

    Гуменник рассказал о сожалении об одной вещи на Олимпиаде

    МИД Ирана прокомментировал слова Уиткоффа о хвастовстве ядерным потенциалом

    Гособвинитель запросил срок для ведущей Татьяны Лазаревой

    Названы помогающие укрепить кости молочные продукты

    Германия оказалась уязвима перед атаками с воздуха

    Крид изменил скандальный номер с поцелуем после жалоб Мизулиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok