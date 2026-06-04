ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
12:53, 4 июня 2026Авто

Известный российский футболист оказался злостным нарушителем ПДД

Футболист Артем Дзюба систематически нарушает скоростной режим и проезжает на красный свет
Марина Аверкина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Известный российский футболист оказался злостным нарушителем правил дорожного движения (ПДД). По информации Telegram-канала Shot, 37-летний нападающий Артем Дзюба рискует столкнуться с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов. Лучший бомбардир в истории отечественного футбола не спешит гасить выписанные за полгода штрафы.

К настоящему моменту он накопил 17 неоплаченных постановлений на общую сумму 14 250 рублей. Из них шесть уже просрочены, и все они выписаны за превышение скорости до 60 километров в час в январе-марте этого года.

На внедорожнике Mercedes-Benz AMG GLS 63 2023 года выпуска, купленном футболистом в 2024 году, скопилось 268 штрафов на 291 тысячу рублей. Дзюба постоянно игнорирует скоростные ограничения, не пользуется ремнем безопасности, поворачивает под запрещающие знаки и проезжает перекрестки на красный сигнал светофора.

В собственности игрока также находится Mercedes-Benz 2018 года. Летом 2025 года автомобилиста разыскивали судебные приставы из-за просроченного штрафа. Сейчас скопилось два новых неоплаченных взыскания за превышение скорости.

Год назад футболиста уже объявляли в розыск сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Причиной тогда стала аналогичная ситуация — просроченный штраф.

Ранее в Москве задержали нетрезвого водителя, который уже лишался водительских прав. Теперь его внедорожник Land Rover Discovery арестован и после приговора уйдет с молотка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Последствия налета ВСУ на Санкт-Петербург проверили ВВС Швеции

    В России назвали три главных навыка предпринимателя в сложное время

    Захарова пошутила о защите Арктики от инопланетян

    Глава комитета Госдумы по налогам позвонил в колокольчик «без больших начальников»

    Известный российский футболист оказался злостным нарушителем ПДД

    Медведев высказался о конфликте на Украине фразой о «скрипящем зубами» Западе

    В России назвали удар по мирным жителям в Крыму местью Киева за 2014 год

    Названа главная проблема строек в России

    Инвесторов напугал перегрев рынка искусственного интеллекта

    За игравшего в прятки у инсталляции к 9 Мая российского школьника вступились

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok