Известный российский футболист оказался злостным нарушителем ПДД

Футболист Артем Дзюба систематически нарушает скоростной режим и проезжает на красный свет

Известный российский футболист оказался злостным нарушителем правил дорожного движения (ПДД). По информации Telegram-канала Shot, 37-летний нападающий Артем Дзюба рискует столкнуться с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов. Лучший бомбардир в истории отечественного футбола не спешит гасить выписанные за полгода штрафы.

К настоящему моменту он накопил 17 неоплаченных постановлений на общую сумму 14 250 рублей. Из них шесть уже просрочены, и все они выписаны за превышение скорости до 60 километров в час в январе-марте этого года.

На внедорожнике Mercedes-Benz AMG GLS 63 2023 года выпуска, купленном футболистом в 2024 году, скопилось 268 штрафов на 291 тысячу рублей. Дзюба постоянно игнорирует скоростные ограничения, не пользуется ремнем безопасности, поворачивает под запрещающие знаки и проезжает перекрестки на красный сигнал светофора.

В собственности игрока также находится Mercedes-Benz 2018 года. Летом 2025 года автомобилиста разыскивали судебные приставы из-за просроченного штрафа. Сейчас скопилось два новых неоплаченных взыскания за превышение скорости.

Год назад футболиста уже объявляли в розыск сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Причиной тогда стала аналогичная ситуация — просроченный штраф.

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