Глава комитета Госдумы по налогам позвонил в колокольчик «без больших начальников»

Андрей Макаров позвонил в колокольчик на ПМЭФ-2026

Председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров прибег к помощи колокольчика на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Коллеги, я хочу сказать, что перед началом сессии Росконгресс подарил мне этот колокольчик. Потому что мне было сказано: "На первой сессии не применяйте, там большие начальники. А на это сессии давайте, потому что все любят поговорить"», — сказал Макаров во время дискуссии «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие».

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам достал из футляра колокольчик после слишком длинного вопроса от журналиста, которого не удавалось перебить. Макаров объяснил, что будет прибегать к помощи сигнального инструмента, чтобы дать возможность высказаться остальным. После этого депутат «беспощадно» позвонил в колокольчик.

Ранее он объяснил объективными причинами отсутствие председателя Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2026.

Макаров является бессменным модератором сессий на ПМЭФ. В 2025 году во время форума у него также был замечен председательский колокольчик.